COR.SPORT, Kean&Gud accendono i sogni di Firenze

Se c'è una cosa che Fiorentina-Milan ha lasciato in eredità, oltre i tre punti, è la consapevolezza in tutto l’ambiente di avere una coppia di attaccanti, Kean e Gudmundsson, che può fare le fortune della squadra e di Firenze, che quest'anno conta su loro due per realizzare i sogni. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come la chimica che si sta creando tra i due sembra poter dar vita ad un connubio ideale.

La fotografia è la rete del 2-1 siglata ai rossoneri: gol per la vittoria dentro un manifesto di intenzioni e di ambizioni. E se Gud viaggia a un gol ogni sessantaquattro minuti in campionato, Kean ne ha già segnati cinque tra Serie A (due) e Conference League (tre), tutti con un peso specifico evidente. La Fiorentina è stata brava e lungimirante a puntare su di loro e ora Firenze e i tifosi viola hanno due buone ragioni per immaginare orizzonti di gloria.