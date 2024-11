COR.SPORT, Il gioco c'era, ora la viola ha pure carattere

FirenzeViola.it

Faticando e sudando, ma alla fine la Fiorentina vince e si porta al terzo posto in classifica, facendo leva stavolta più sul carattere che sul gioco, ma anche sulle qualità dei singoli come Gosens e De Gea. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come quella di Marassi sia una di quelle prove di maturità da scatto per la Champions, senza Kean e contro una squadra alla ricerca disperata di punti, pienamente superata. La conferma di una Fiorentina di cui si era vista l'identità di gioco, e che ora ha anche il carattere per vincere partite sporche come quella di ieri sera.

Disputate sul filo dei nervi e dell’errore, sapendo che sarebbe stata così anche nel copione.