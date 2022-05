COR. SPORT, Il fratello di Amrabat: "Suggerii addio"

Nordin Amrabat, fratello di Sofyan Amrabat, ha parlato al Corriere dello Sport del centrocampista viola: “Non sono sorpreso dal rendimento di Sofy e non penso che Italiano lo abbia cambiato molto: lui gioca sempre come sa. Credo che la differenza l’abbia semmai fatta la continuità e la fiducia che l’allenatore gli ha trasmesso. Per il modo in cui recupera palla e fa ripartire il gioco con un tocco non esistono molti giocatori come lui: se andrà avanti così, Sofyan potrà giocare nel ruolo di campioni come Kroos, Kanté o Casemiro. In passato gli avevo consigliato di lasciare Firenze per trovare più spazio ma lui ama troppo la città e il club”.