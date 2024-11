COR.SPORT, I viola hanno un fuoriclasse tra i pali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il colpo di questa sessione estiva la Fiorentina lo ha fatto in porta andando a prendere David De Gea, un giocatore da 415 partite con il Manchester United che ne fanno il portiere con più presenze in una singola squadra nella storia del campionato inglese.

Come riporta il Corriere dello Sport, i viola hanno preso un fuoriclasse in porta rimasto senza squadra per una stagione e che in questo avvio di stagione si sta rivelando un autentico affare viste le parate decisive nel preliminare contro la Puskas Akademia, passando per i due rigori parati contro il Milan e gli ultimi due salvataggi decisivi nella vittoria della Fiorentina a Marassi contro il Genoa. De Gea è arrivato a Firenze con ambizione precise e per fare alla squadra il salto di qualità. Il portiere spagnolo è poi diventato tutt'uno con Firenze e i tifosi viola ed è un esempio, in particolare per il giovanissimo Tommaso Martinelli che quando lo ha visto per la prima volta al Viola Park ha sgranato gli occhi.