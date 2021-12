COR. SPORT, Gonzalez titolare dopo un mese e mezzo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Nicolas Gonzalez contro il Bologna è pronto a tornare tra i titolari della Fiorentina. L’ex Stoccarda è stato risparmiato (panchina e nemmeno un minuto) con la Sampdoria per non rischiare nulla dopo l’affaticamento muscolare accusato nel post Empoli, ma in questi giorni si è allenato bene e ha spinto: la riprova cercata e voluta dal tecnico Italiano per schierarlo dall'inizio domani. Rimangono un giorno e la rifinitura per le ultime riflessioni che, se nulla cambia, porteranno al ritorno di Gonzalez dal primo minuto a distanza di un mese e mezzo esatto dall’ultima volta (Fiorentina-Cagliari del 24 ottobre con un gol segnato).