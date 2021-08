COR. SPORT, Florenzi in uscita: c'è anche la Viola

Tra gli esuberi della Roma c'è Alessandro Florenzi. Il giocatore non vuole fare il vice Karsdrop nella prossima stagione, secondo il Corriere dello Sport i giallorossi sperano di liberarsi di un ingaggio importante riuscendo anche a guadagnare 6-7 milioni da investire sul mercato: per il momento di offerte concrete non ne sono arrivate, ma il suo agente è in contatto con diversi club che stanno monitorando la situazione. In Italia - si legge - Inter e Fiorentina. All'estero, Lione e Siviglia.