COR SPORT, Fiorentina senza paura. A tutto Kean

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con la notizia della convocazione di Moise Kean. A differenza di quanto accaduto nella trasferta di Genova, contro il Torino Palladino potrà contare sul suo centravanti. La presenza dell'attaccante classe 2000, miglior marcatore stagionale dei viola e punto di riferimento del gioco offensivo gigliato, sul treno per il capoluogo piemontese ha aumentato le certezze di tutto l'ambiente fiorentino. Salvo controindicazioni dell'ultim'ora, oltre che convocato, Kean partirà anche da titolare. Le condizioni atletiche non saranno ottimali, ma il rischio di una ricaduta, vista la valutazione di portarlo a Torino, dovrebbe essere prossimo allo zero. Le cure mediche e gli allenamenti personalizzati al Viola Park hanno avuto l'effetto desiderato.

Dopo l'infortunio patito a Lecce, la doppietta contro la Roma e il forfait di Genova per motivi cautelari, oggi Kean riprenderà il suo posto al centro dell'attacco viola. La prossima settimana salterà la sfida di Conference contro l'Apoel Nicosia per essere al meglio in vista del match contro il Verona. A Torino, per andare alla ricerca della settima vittoria di seguito, Palladino non potrà fare a meno del suo centravanti. Nonostante la squadra, come dimostrato a Genova, abbia una sua identità a prescindere da chi scenda in campo, Kean è un elemento essenziale di questa squadra che sta conquistando punti, simpatie, posizioni e complimenti.