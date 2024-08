COR. SPORT, Ecco Richardson, cresciuto sognando Pogba

Alla rivista francese “So Foot” ha raccontato che il suo modello è stato Paul Pogba, anche se da bambino adorava i dribbling di Robinho. Amir Richardson ha una specialità: catturare palloni e distribuirli. Pressing, energia, un metro e 97, ventidue anni, mancino. Ordine e sostanza. Il Corriere dello Sport parla così del nuovo acquisto della Fiorentina, divenuto ufficiale poche ore fa. Per descrivere il marocchino classe 2001 si parla della sua carriera partita all'Antibes. È cresciuto lì, in Francia, davanti al mare tra Cannes e Nizza, ma dopo l'interesse delle giovanili francesi ha scelto la nazionalità marocchina. Da piccolo era tifoso dell’Olympique Marsiglia e il suo idolo era Lucho González, argentino, soprannominato “el comandante”, nessuna parentela con Nico. Suo padre è Michael Ray “Sugar” Richardson, 69 anni, ex campione della Nba, playmaker dei New York Knicks, selezionato quattro volte per l’All-Star Game tra il 1980 e il 1985.

Per questo, prima di sposare il calcio, Richardson aveva partecipato a una serie di campus di basket negli Stati Uniti. Adesso arriva in Serie A, dopo che il Tottenham si era interessato negli ultimi mesi al play della Fiorentina: era uno degli obiettivi di Ange Postecoglu. Sondaggi anche da parte del Leicester. Ma l’Italia faceva parte del suo destino: suo padre ha giocato nella Virtus Bologna, così come a Forlì e a Livorno. Non ha rimpianti per la rinuncia alla maglia della nazionale francese