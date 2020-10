COR. SPORT, Ecco le tre incognite di Beppe Iachini

Il rientro in campionato porta con sé alcune incognite: per la precisione - riporta il Corriere dello Sport - sono tre. In difesa, in primis, sono pronti Pezzella, Milenkovic, mentre c'è grande concorrenza tra Caceres e Igor. Particolare attenzione poi all'attacco, in cui Vlahovic e Cutrone insidiano Kouamé per un posto al fianco di Ribery, anche se al momento non c'è un favorito netto. L'ultimo interrogativo è a centrocampo: partire con Amrabat tra Castrovilli e Bonaventura, o tornare subito a concedere un posto da titolare a Pulgar?