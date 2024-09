COR.SPORT, Ecco le coppie di centrali per la difesa a 4

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La difesa è finita sul banco degli imputati dopo i tre gol presi a Bergamo contro l'Atalanta. La linea a tre ancora non convince e una soluzione può essere impiegare Moreno, visto che il classe 2003 ha già esperienza a giocare in una difesa a tre.

Un'altra opzione però sarebbe quella di cambiare modulo: come riporta il Corriere dello Sport, Palladino potrebbe anche pensare di passare alla difesa a quattro con Biraghi-Parisi sulla sinistra e Dodo-Kayode sulla destra, proprio come lo scorso anno con Vincenzo Italiano. Mentre come coppia di centrali ci potrebbe essere quella formata da Quarta e Ranieri, un difensore destro e l'altro mancino con compiti di impostazione affidati all'argentino. Per aumentare la qualità tecnica, un'altra opzione potrebbe essere quella di schierare la linea a quattro con Quarta-Pongracic in modo da risaltare le caratteristiche dell'ex Lecce.

Infine, la coppia più strutturata fisicamente per contrastare il gioco aereo degli avversari è quella formata da Pongracic-Comuzzo, pagando però qualcosa dal punto di vista tecnico.