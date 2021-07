COR. SPORT, Ecco come allena Italiano, che show

Secondo il Corriere dello Sport, se c'è una cosa che ha colpito subito e in maniera prorompente i tifosi viola è il modo in cui Vincenzo Italiano trasmette alla squadra i concetti del suo 4-3-3 e più in generale della sua visione di stare in campo. Uno show dentro l'allenamento: il tecnico spiega, partecipa fisicamente agli schemi, indica i movimenti, chiama i calciatori per nome e soprannome, li stimola a migliorare, quando è il caso li riprende.