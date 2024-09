COR. SPORT, Dubbio Gudmundsson: come sta l'islandese

FirenzeViola.it

Tre giorni di lavoro per la Fiorentina di Raffaele Palladino: in queste tre sedute che separano i viola dal lunch match di domenica contro la Lazio, il tecnico campano dovrà soprattutto valutare la condizione di Albert Gudmundsson, finalmente a disposizione e pronto (almeno) alla prima convocazione in viola. L'islandese, scrive il Corriere dello Sport, non gioca una partita ufficiale da quasi quattro mesi (25 maggio 2024, Genoa-Bologna) e ad oggi sembra poter garantire poco più di un tempo, da capire se sarà rischiato dall'inizio o se sarà un'arma che Palladino vorrà giocarsi a partita in corso.