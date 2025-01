COR.SPORT, Dodo e i big in riserva: ma mancano ricambi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dodo, Luca Ranieri, Danilo Cataldi. Tre perni della nuova Fiorentina di Palladino. Tre 'senatori', intesi come fedelissimi del tecnico campano. E non è un caso se le prime difficoltà della Viola coincidano col momento complicato di questi tre protagonisti. Lo scrive il Corriere dello Sport, analizzando la situazione dei tre: Ranieri fino a qualche settimana fa era una garanzia, poi un leggero calo e qualche sbavatura di troppo ne hanno minato le certezze. Poi c'è Cataldi. L'ex Lazio ha avuto alcuni problemi non indifferenti ultimamente: in particolare un'influenza che l'ha condizionato sia sotto l'aspetto atletico che quello mentale. L'equilibrio che l'ha contraddistinto all'inizio della sua esperienza in maglia viola è leggermente venuto meno, tanto che la Fiorentina ha voluto accelerare l'innesto di Michael Folorunsho in modo che Raffaele Palladino possa contare su un reparto e una serie di alternative più consistente.

Pure Dodo ha palesato un piccolo calo di condizione, legato in parte al modulo varato dal tecnico in occasione della gara contro il Napoli, quando è stato schierato da esterno a tutta fascia. Se Dodo gioca così spesso lo deve anche a una posizione incerta di Michael Kayode, che vuole scendere in campo con più continuità risultando, dunque, uno dei calciatori in bilico. Ranieri allo stesso modo sa di non essere insidiato particolarmente dai suoi compagni di reparto, considerando la discontinuità dei vari Pongracic e Moreno. Mentre Cataldi è caposaldo di un reparto che come dicevamo aspetta di essere rimpolpato.