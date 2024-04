COR. SPORT, Dimentichiamoci di Plzen e azzeriamo tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul Corriere dello Sport il giornalista Alessandro Mita ha analizzato il pareggio di ieri tra Viktoria Plzen e Fiorentina: "Se vogliamo vogliamo essere buoni, facciamo finta che questa partita a Plzen non conti niente. Consideriamola un’amichevole, una prova. I quarti di finale di Conference League si giocano in gara secca, giovedì prossimo al Franchi, e non andata e ritorno. Azzeriamo la serata di ieri alla Doosan Arena e concentriamoci sui 90 minuti del 18 aprile.

E’ meglio così, perché ieri sera la Fiorentina non ha giocato come ci si aspettava e come doveva. Seguendo la costante di questa stagione, ha tirato fuori una partita con poco senso: un elevatissimo possesso palla e più di settanta minuti nella metà campo avversaria, ma senza una vera occasione. Una dimostrazione di superiorità sterile, con una fase offensiva che non ha prodotto praticamente niente. Eppure il dislivello tecnico era evidente, ma la Fiorentina non l’ha proprio sfruttato".