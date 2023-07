COR.SPORT, Difesa, riprende corpo la pista per Viti

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere oggi un focus legato alla difesa della Fiorentina, con il club viola che in vista della prossima stagione sarebbe tornato a pensare alla pista che porta al centrale del 2002 Mattia Viti, oggi al Nizza dopo una vita passata a Empoli. Viti ha una gran voglia di tornare in Italia dopo un solo anno passato in Ligue 1 e ai suoi amici di Borgo San Lorenzo non ha mai nascosto il sogno di vestire un giorno la maglia viola, la squadra del suo cuore fin da bambino.

L’operazione si presenta in partenza complessa per i costi in ballo ma non impossibile: un ruolo importante potrebbe essere giocato dal club francese, che se in inverno aveva posto un veto sull’addio del centrale adesso pare orientato a rivedere le sue posizioni. Ben sapendo, tuttavia, che sarà vitale non andare in rimessa rispetto all’acquisto portato a termine un anno fa (Viti fu pagato 15 milioni dall'Empoli). La soluzione che starebbe quindi vagliando l’area tecnica in questo momento è quella di proporre al Nizza un prestito oneroso con un diritto di riscatto.