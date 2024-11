COR.SPORT, De Gea-Viola: patto per il rinnovo al 2026

FirenzeViola.it

C'è un principio di accordo tra la Fiorentina e David De Gea per estendere il contratto del portiere spagnolo. È la notizia che svela oggi il Corriere dello Sport-Stadio, che sulle sue pagine odierne si sofferma sulla situazione dell'ex United visto il rendimento alle stelle su cui si è rimesso il 34enne estremo difensore. Quando in estate ha scelto di sposare il progetto viola, De Gea ha firmato un contratto annuale, dunque che lo lega a Firenze fino a giugno. Ma visto lo stato di forma spettacolare a cui lo spagnolo ha abituato tutti, il club sta già studiando come prendere in mano la situazione ed evitare eventuali assalti dalle big d'Europa.

Tra la società e il calciatore - si legge sul quotidiano - c'è un patto non scritto che prevede la possibilità di estendere l'accordo fino al 2026, con lo stipendio (attualmente fermo a 1,2 milioni di euro netti per questa annata) che arriverebbe quasi a raddoppiare. Dal canto suo, De Gea, che assieme alla moglie sta sempre di più apprezzando la sua nuova vita in Italia, sembra propenso a continuare la sua carriera a queste latitudini: la Fiorentina asseconderebbe con estrema gioia questa volontà e la trattativa, seppur ancora non sia entrata nel vivo, pare piuttosto semplice. Anche se sta diventando abbastanza chiaro che velocizzare questa operazione (magari già a gennaio) potrebbe permettere di evitare qualche pericolo proveniente dall'esterno, anche se finora non c'è stato nessun contatto da fuori Firenze nei confronti del portiere spagnolo.