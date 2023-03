COR. SPORT, Con l'Inter out Jovic. Davanti torna Cabral

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sul Corriere dello Sport spazio allo stato di salute della Fiorentina a due giorni dall’impegno di Serie A con l’Inter. Sarà ancora out Jovic, che dopo aver smaltito l'influenza verrà rivalutato nei prossimi giorni. Intanto a essere tornati dagli impegni con le proprie Nazionali sono stati Amrabat, Milenkovic e Barak che si sono già allenati ai campini. Oggi invece sarà la volta dei rientri di Gonzalez e Kouame nella speranza che i due calciatori possano tornare in campo per la seduta di lavoro pomeridiana. Una delle decisioni che dovrà prendere l’allenatore per quanto riguarda la formazione è proprio quella relativa all’esterno d’attacco argentino, in campo per 90 minuti col Curacao. Al centro dell’attacco viola ci sarà sicuramente Cabral che contro l’Inter vuole confermare l’ottimo momento e andare a caccia del suo tredicesimo gol stagionale.