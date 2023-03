JOVIC E I POSTUMI DELL'INFLUENZA: VERSO IL FORFAIT CONTRO L'INTER

Se da una parte l'attacco della Fiorentina può adesso contare su un ritrovato Arthur Cabral, dall'altra deve fare i conti con gli ultimi problemi di salute accusati da Luka Jovic. L'ex Real Madrid era stato bloccato da una polmonite già in occasione dell'ultimo impegno di Serie A contro il Lecce, portandosi dietro gli strascichi anche in Nazionale e saltando, così, le due partite di qualificazioni europee con la sua Serbia.

Il classe '97 ha fatto ritorno ieri a Firenze, riaggregandosi alla squadra gigliata, anche se per modo di dire. Sì, perché poche ore fa la Fiorentina ha comunicato che "sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo". Questo significa che il serbo sarà costretto al forfait in vista della trasferta di sabato alle 18:00 contro l'Inter.

Se poi Jovic dovesse recuperare una condizione accettabile entro il weekend (ipotesi remota), la speranza è che possa almeno figurare sulla lista dei convocati di Vincenzo Italiano, pur rimanendo praticamente imposibile immaginarselo in campo anche solo a gara in corso. Pertanto il reparto offensivo viola tornerà presumibilmente a essere guidato da Cabral, che ora più che mai dovrà confermare di aver imboccato la retta via a suon di reti.