COR.SPORT, Cataldi è pronto a riprendersi la Fiorentina

A causa di un problema al tallone accusato nel match contro la Roma Danilo Cataldi ha saltato le ultime quattro sfide giocate dalla Fiorentina. In realtà l'ex Lazio sarebbe stato arruolabile per la sfida contro il Verona ma la volontà è stata quella di non rischiare. Danilo Cataldi è uno dei titolarissimi di questa Fiorentina e Palladino non voleva correre il rischio di perderlo in un momento che, da qui alla fine dell'anno, non prevede soste. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'ex Lazio è tornato in gruppo ieri e potrebbe giocare dall'inizio già domenica contro il Como.

In tre mesi a Firenze Cataldi si è già preso il centrocampo gigliato. Palladino l'ha messo in campo appena arrivato contro il Monza e poi, infortunio a parte, non l'ha più tolto. Nonostante non abbia l'atletismo di Gosens, le geometrie e l'eleganza di Adli o gli strappi di Bove, Cataldi a Firenze sta vivendo, a 30 anni compiuti, una seconda giovinezza. Il mediano romano ha l'89% di passaggi riusciti in campionato, nella trasferta di Lecce ha trovato la sua prima doppietta in Serie A, ed è perfetto per una squadra come la Fiorentina che pensa in verticale. Con il rientro del mediano classe 1994 Palladino potrebbe decidere di spostare di nuovo Bove sulla corsia mancina sacrificando Sottil. Al di là di quali saranno le nuove gerarchie Cataldi dà un'alternativa in più in un reparto in cui si è fermato, probabilmente fino al nuovo anno, anche Richardson. Riguardo al riscatto a fine stagione non dovrebbero esserci problemi, considerando anche la cifra, relativamente bassa, richiesta dalla Lazio, ovvero 4 milioni.