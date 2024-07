COR. SPORT, Casting in mediana: sono i giorni di Vranckx

FirenzeViola.it

Non solo attaccanti. La priorità della Fiorentina sul mercato, a maggior ragione dopo gli addii di Bonaventura, Castrovilli e Duncan, è rinfoltire il centrocampo. E in tal senso il Corriere dello Sport fa il punto sui nomi più caldi per la mediana viola.

Palladino gradirebbe almeno un altro centrocampista: a roster , al di là dei rientri dai prestiti di B, per ora solo Mandragora, Infantino e Amrabat, in attesa del ritorno di Barak dopo gli impegni con la sua Nazionale. Per i colpi in entrata il favorito rimane sempre Vranckx, ma per capire qualcosa di più sul futuro del calciatore del Wolfsburg si dovrà aspettare la chiusura dell'Europeo del Belgio; tra le piste italiane, sarà una settimana calda per capire la fattibilità delle operazioni Pobega, Brescianini e Thorstvedt, con incontri in programma nei prossimi giorni.