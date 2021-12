COR. SPORT, Cannavaro: "Dovuto dire no all'ACF"

Il tecnico Fabio Cannavaro, ex difensore e campione del mondo 2006, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dando anche un retroscena di mercato riguardante i viola: “Per due anni ho dovuto dire di no alla Fiorentina che ha giocatori di qualità e una proprietà solida e ambiziosa. Quando ho ricevuto le proposte, i dirigenti dell’Evergrande non mi hanno lasciato partire. Italiano è comunque un’ottima scelta, mi entusiasma. Una volta rientrato in Italia, ho fatto sapere che in Cina non sarei più tornato per ragioni familiari. Fossi rimasto, oggi mi ritroverei in bolla per trenta giorni”.