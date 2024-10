COR. SPORT, Bove incontra il suo passato per la prima volta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Edoardo Bove, cresciuto nel vivaio della Roma e romano di nascita, ha lasciato la sua squadra del cuore dopo essere stato escluso dai piani della società. Ora, alla Fiorentina, il classe 2002 ha trovato nuova centralità: è un titolare fisso, con il supporto del tecnico Raffaele Palladino, che apprezza la sua duttilità e capacità di inserimento. Quella di stasera, come sottolinea il Corriere dello Sport, non sarà dunque una partita come le altre per il centrocampista, che affronterà la Roma per la prima volta da avversario.

Tuttavia, quello dell’ex giallorosso potrebbe essere solo un arrivederci alla società in riva al Tevere. La formula con cui è arrivato in Toscana, infatti, prevede un prestito con opzione di riscatto a 10,5 milioni, che diventerebbe obbligatoria al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali (con almeno 45 minuti in campo). Condizioni che il giovane azzurro, se dovesse continuare a questo ritmo, soddisferebbe in pieno allontanando così la possibilità di tornare a giocare nella squadra capitolina e di affrontarla esclusivamente, come nel caso di stasera, come avversario.