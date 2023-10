COR. SPORT, Bomber da sbloccare, difesa da rivedere

FirenzeViola.it

La cooperativa del gol incontra il peggior attacco d'Europa: per il Corriere dello Sport Fiorentina-Empoli è anche questo. I viola trovano la rete con con continuità (24 centri in 12 gare di stagione) ma faticano a mandare in gol i propri centravanti (solo una rete per Nzola, Beltran ancora a secco). Dall'altra parte l'Empoli ha segnato un gol in otto gare, dato certamente non incoraggiante per Andreazzoli.

Ma se in attacco i viola stanno sopperendo all'assenza di un vero bomber (anche se ci sarebbe Nico Gonzalez già a quota 7), è in difesa che Italiano deve registrare qualcosa: il Corriere dello Sport evidenzia come con 11 reti subite in campionato la Fiorentina abbia peggiorato, seppur di poco, il rendimento dello scorso anno, quando a questo punto del campionato le reti subite erano sette. Dato su cui Italiano avrà lavorato durante questa pausa: stasera la prima risposta del campo.