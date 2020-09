COR. SPORT, Biraghi: "Rinnovo? Mi piacerebbe"

Il Corriere dello Sport ha realizzato un'intervista al terzino viola Cristiano Biraghi, il quale sabato sfiderà il suo (recente) passato, l'Inter: "Se segnassi non esulterei. Lukaku-Ribery? Il primo è una forza della natura, il secondo un fenomeno. Conte? E' un martello, non lascia mai respiro. Lo vedo simile a Iachini in questo. Viola? Castrovilli merita la maglia numero 10, Chiesa ha grande versatilità ma non mi sorprende più ormai. Amrabat, come si percepisce anche in allenamento, ha una visione di gioco superiore. Rinnovo? Mi piacerebbe, sono legato a questi colori. Così come vorrei vincere qualcosa con la maglia della Fiorentina".