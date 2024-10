COR. SPORT, Beltran, due mesi per convincere tutti

FirenzeViola.it

Lucas Beltran, all’improvviso. Il Corriere dello Sport - Stadio analizza l'ottimo impatto avuto dall'argentino domenica contro il Lecce: entrato all'8' minuto per sostituire Gudmundsson, il numero nove, come ha detto Gosens nel post-partita, ha 'spaccato' la gara, ritrovando anche il gol in Serie A dopo otto mesi. Che Lecce possa essere la sua rinascita? Lo spera la Fiorentina, che l'estate scorso ha puntato su di lui tanto (più di 20 milioni).

L'incognita rimane la posizione: con Italiano, scrive il Corriere, il 'vikingo' floppò da centravanti, motivo per cui l'attuale tecnico del Bologna ne fece un trequartista. E adesso Palladino lo ha sistemato fra i due dietro la punta. L'infortunio di Gudmundsson lascia pensare che l'ex Rive sarà impiegato spesso da trequarti. O almeno per le prossime settimane, dove lui stesso si gioca tanto anche in vista di gennaio. La Fiorentina avrebbe potuto perdere Beltran ad agosto, quando il Galatasaray ne chiese il cartellino prendendo atto del rifiuto dei viola che non avevano abbastanza tempo per acquistare il suo sostituto. Il dato di fatto è che, più o meno convinti, i dirigenti di Rocco Commisso l'hanno trattenuto di comune accordo con l'allenatore. A gennaio sarà un'altra storia.