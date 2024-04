COR. SPORT, Belotti e una prestazione da "007" con la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel commentare la prova di Andrea Belotti in Juventus-Fiorentina, il Corriere dello Sport - Stadio lo definisce "James Bond": zero tiri in porta, zero duelli vinti, sette palloni persi. Un marchio che definisce bene quanto è stato evanescente il numero venti in viola nel match di ieri sera. Annullato per un tempo dall'ex compagno Bremer, il Gallo è rimasto in campo solo per quarantacinque minuti, prima della sostituzione a sorpresa (ma neanche così tanto inaspettata per quanto visto) all'intervallo, quando Vincenzo Italiano ha deciso di inserire al suo posto Riccardo Sottil e spostare Kouame davanti.

La prestazione di Belotti allo Stadium è preoccupante: non tanto per la decima gara consecutiva in viola senza gol, ma per la consapevolezza che, spogliato per una volta della sua proverbiale combattività su ogni pallone, sotto l'attitudine da lottatore è rimasto ben poco del centravanti che fu.