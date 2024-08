COR.SPORT, Assalto ad Adli: c'è ancora distanza, ma...

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport-Stadio adesso la Fiorentina avrebbe superato l'Olympique Marsiglia e sarebbe balzata in testa alla corsa per Yacine Adli. Prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni è la formula che sta alla base dell’accordo e adesso le due società cercheranno di limare la distanza tra domanda e offerta. Al momento, si legge sul giornale, c'è distanza tra il 13/15 milioni richiesti dal Milan e la cifra che vorrebbe spendere la Fiorentina, ma nella giornata di ieri i contatti sono stati più fitti e proficui, perché l'obiettivo è quello di trovare una quadra che possa accontentare tutte le parti in causa.

Il francoalgerino classe 2000 non è però l'unico nome sul taccuino di Pradè e soci. Come scritto dal quotidiano, dalla Francia sono sicuri che il ds viola avrebbe fatto un tentativo per riportare sulle rive dell'Arno l'ex Jordan Veretout. Restano poi ancora in corsa Bove e Lovric.