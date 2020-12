COR. SPORT, Ancora una non-vittoria, così non va

Il Corriere dello Sport sottolinea come la Fiorentina non abbia spezzato la maledizione della vittoria che manca dal 25 ottobre (con in panchina Iachini), ma altrettanto poco ha da sorridere l'arbitro Fourneau, che ha assegnato due rigori inesistenti, oltre a graziare Bonaventura dal secondo giallo dopo la manata su Ceccherini e a concedere un recupero irrisorio nonostante i quasi 6' utilizzati per silent-check e OFR. Quanto alla tattica, Prandelli ha scelto di escludere inizialmente Caceres e Biraghi per Igor e Barreca confermando la linea difensiva a tre, con Ribery e Bonaventura schierati a supporto di Vlahovic. Nervi tesi fin da subito: Franck non ha brillato, ha corso tuttavia faticando più del solito, pure a causa delle interruzioni.