COR.SPORT, Al Dall'Ara sarà un vero derby d'Europa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nove reti in due nell'ultima giornata di campionato per Fiorentina e Bologna. 5 dei viola al Frosinone e 4 dei felsinei al Lecce. Gigliati che proprio contro i ciociari sono riusciti a ritrovarsi dopo un inizio di 2024 molto complicato. Dall'altra parte invece i rossoblu non si sono mai fermati.

Solo due punti, in una classifica cortissima nella lotta per l'Europa, separano le due squadre. Bologna che vincendo aggancerebbe l'Atalanta al quarto posto, viola che invece in caso di successo supererebbero rossoblu e Roma andando a meno due dai bergamaschi. Era da tanto che il derby dell'Appennino non valeva così tanto, Bologna-Fiorentina è uno scontro diretto per l'Europa. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.