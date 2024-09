COR.SPORT, Adli e la coppia in mediana. Ma chi ci gioca?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, si concentra sulle scelte di formazione che Palladino farà in vista del match con l'Atalanta. In particolare a centrocampo, dove il tecnico sta ancora cercando la coppia titolare: Bove e Cataldi sono giunti sul gong del mercato e forse, il giocatore che per attributi assume maggiormente i connotati del regista classico è Yacine Adli - scrive il quotidiano -. E qualora Palladino si affidasse a lui per l'impostazione, ecco che l'altro interprete potrebbe essere uno di caratteristiche opposte. Come può essere Edoardo Bove, che per quanto qualitativo fa della forza fisica e del recupero palla il suo marchio di fabbrica. O Amir Richardson, che abbina la stazza notevole ai tempi di gioco impeccabili. Oltretutto Adli non spicca per velocità, quindi dovrebbe essere accompagnato da un calciatore in grado di compensarne le mancanze.

Se invece l'idea è di lanciare un tandem più esplosivo, la base di partenza può essere Bove-Richardson. Ma non si può escludere l'ipotesi che vede Palladino affidarsi maggiormente sull'esperienza di chi c'era già, come Rolando Mandragora le cui caratteristiche di regista con la conclusione facile sono emerse soprattutto nella seconda metà della passata stagione. Non resta che capire la naturale evoluzione dei piani tattici di Palladino, che dovrà fare i conti con la condizione più o meno ideale dei suoi uomini al rientro dagli impegni con le rispettive nazionali. In particolare Richardson e Bove. La sensazione è che il tecnico possa valutare la disposizione del proprio centrocampo in base ai connotati dell'avversario di turno, senza scegliere per forza una linea titolare.