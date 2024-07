COR. SPORT, 6 mln per Thorstvedt. Accantonato Lucca

FirenzeViola.it

La dirigenza della Fiorentina sta provando a regalare nei tempi più brevi possibili altri acquisti a Raffaele Palladino. Tra difesa, centrocampo e attacco tanti sono gli obiettivi dei viola, a partire da Kristian Thorstvedt. Il club gigliato sta stringendo per il 25enne centrocampista norvegese del Sassuolo che nell'ultima stagione in Serie A ha segnato 6 reti in 34 presenze. L'affare dovrebbe chiudersi intorno ai 6 milioni di Euro, con la trattativa che sembra avviata verso un esito positivo. Più difficile invece trovare un'intesa per Aster Vranckx. Le alte richieste del Wolfsburg, circa 12 milioni, non coincidono con l'offerta del club di Commiso da neanche 10. Pradè e Goretti però torneranno alla carica per il mediano belga, mentre sullo sfondo rimangono Bondo e Brescianini.

Poco probabile invece, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, che arrivi subito un difensore. L'approdo di un centrale non è una necessità in un reparto già coperto anche se con alcune situazioni da monitorare. Il nome caldo è quello di Nicolas Valentini. Il centrale argentino, in scadenza con il Boca Juniors a gennaio, piace ai viola ma la sensazione è che, a meno che gli Xeneizes non accettino solo il pagamento di un indennizzo, si provi a bloccarlo per l'inverno.

Sembra invece accantonata l'idea Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese faceva gola perché avrebbe potuto dare a Palladino la doppia alternativa come prima punta, una classica come Kean e una possente fisicamente, oltre 200 cm di altezza, come Lucca. Il freno però sono stati, dopo i 18 spesi per Kean, gli oltre 20 milioni richiesti dai friulani per il cartellino.