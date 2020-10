COR. SERA, Su Chiesa in azzurro: "Quasi scomparso"

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, analizza la prova in Nazionale di Federico Chiesa ieri contro l'Olanda. È quasi scomparso - scrive - e non da oggi. Non salta più l’uomo, non tira in porta, non marca il suo avversario. Sembra annodato su se stesso. Tra Chiesa, Barella e D’Ambrosio si sono tutti fermati a mezza strada, nella zona ma mai sulla traiettoria.