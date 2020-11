COR. FIORENTINO, Voglia di vincere senza rivoluzioni

Il Corriere Fiorentino ricorda che sono passato 3850 giorni da quel 9 maggio 2010 in cui Cesare Prandelli entrava al Franchi da allenatore viola per l'ultima volta. Nessuno - si legge - poteva immaginare fosse soltanto un arrivederci, neanche il mister: "Ho sempre pensato che non fosse possibile - ha detto ieri - ma ho sognato tante volte di ritrovarmi sul campo, col mio fischietto viola". Quel sogno, è diventato realtà: l’appuntamento è per le 12:30 col Benevento. Serviranno punti, e sulle scelte tattiche Prandelli non ha annunciato rivoluzioni: "Non posso cambiare tutto e subito", spiegava. In realtà però qualcosa cambierà, a cominciare dal modulo che non sarà più il 3-5-2 di Iachini ma il 4-2-3-1 o 4-3-3.