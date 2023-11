COR FIORENTINO, Le misure per l'arrivo dei tifosi del Genk

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Come riportato dal Corriere Fiorentino, c'è apprensione a Firenze per l'arrivo in massa dal Belgio dei tifosi del Genk. La gara, valida per la fase a gironi di Conference League, si disputerà giovedì 30 novembre alle ore 21:00. Il COSP(Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza), ha decretato i consueti provvedimenti di divieto di vendita di bevande alcoliche in alcune zone del centro città.

Non solo, ma il consumo di queste stesse bevande sarà vietato all'esterno delle strutture abilitate alla somministrazione. Queste misure entreranno in vigore a partire dalle ore 07:00 del 30 novembre e saranno valide per 24 ore. Inoltre è prevista grande attenzione, e massima severità, da parte delle forze dell'ordine riguardo all'accensione di fumogeni per le vie della città.