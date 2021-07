COR. FIORENTINO, Il rilancio di Benassi: "Io resto qui"

Come scrive il Corriere Fiorentino, Marco Benassi è pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista con la maglia viola addosso: "Sto riuscendo ad allenarmi con continuità, sto bene", le sue parole ieri in conferenza stampa. Il centrocampista ha mostrato grande voglia di lavorare, inoltre la sua abilità negli inserimenti può essere per lui un vantaggio, vista la filosofia di gioco di Italiano. L'ex Torino è a caccia di un posto da titolare in un centrocampo a tre ancora in evoluzione.