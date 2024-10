COR. FIORENTINO, Gilardino-Palladino: che duello

FirenzeViola.it

In campo sono stati compagni di squadra, ma i precedenti in panchina tra Alberto Gilardino e Raffaele Palladino sono tutti a favore del tecnico della Fiorentina con due vittorie in altrettante sfide. Quello di domani sarà anche il confronto tra due tecnici che hanno conosciuto Firenze in tempi diversi, Gilardino durante la prima gestione Corvino e in un periodo in cui i viola frequentavano la Champions League, Palladino chiamato a prendere il posto del partente Italiano. Una sostituzione, quella dell’attuale tecnico del Bologna, che aveva chiamato in causa entrambi, la scorsa estate quando proprio Gilardino sembrava la prima scelta del club viola. Erano i giorni in cui la dirigenza della Fiorentina, orfana del dg Barone scomparso all’improvviso a marzo, si guardava intorno per l’addio a Italiano che si faceva sempre più concreto.

Così qualche settimana più tardi mentre a Genova Gilardino rinnovava il suo accordo con i rossoblu al Viola Park si lavorava per l’arrivo di Palladino. Da allora gli scenari sono completamente cambiati, perché Gilardino si è visto portare via dal mercato calciatori del calibro di Retegui e Gudmundsson, quest’ultimo finito proprio alla corte di Palladino, mentre in viola sono arrivati elementi in grado di cambiare in fretta volto alla Fiorentina, tanto da spingere i viola ad affrontare il Grifone con 10 punti di vantaggio. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.