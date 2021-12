COR. FIO., Viola, Empoli e Pisa: toscane alla ribalta

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sul momento positivo delle società calcistiche toscane che, da anni, tra serie A e serie B, non si vedevano così in alto. A partire dalla Fiorentina, che vince e diverte. Ma c’è anche la sorpresa Empoli, capace di battere le grandi in trasferta e di tenere dietro le due romane. E ancora il Pisa, solida capolista in B.