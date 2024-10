COR. FIO., Viola cantiere aperto: una notte di sbadigli

FirenzeViola.it

Attraverso le pagine de Il Corriere Fiorentino, Leonardo Bardazzi stamani analizza il successo ottenuto dalla Fiorentina contro i New Saints in questi termini: "L’umida notte del Franchi insomma finisce con i primi tre punti in saccoccia e qualche sbadiglio, ma soprattutto con la consapevolezza che la Fiorentina, proprio come il suo stadio, resta un cantiere aperto. Domenica intanto arriverà il Milan, sfortunato in Champions e in buona forma in campionato. Dai Nuovi Santi gallesi al vecchio Diavolo rossonero, Palladino tornerà ad affidarsi alle sue certezze. Nella speranza che i soliti noti portino a casa punti preziosi".