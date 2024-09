COR.FIO, Viola attesa dal primo tour de force

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa un punto sul tour de force che attende la Fiorentina al rientro dalla pausa. Per Palladino e i suoi saranno cinque partite in diciannove giorni: quattro sfide di campionato e una di Conference League, e l'obiettivo è cercare di far decisamente meglio delle altrettante gare già giocate.

In campionato i viola se la dovranno vedere contro tre assolute big come Atalanta, Lazio e Milan, oltre che l'imprevedibile derby di Toscana contro l'Empoli che intervallerà i match al Franchi contro biancocelesti e rossoneri (un successo al Castellani manca dalla stagione 2016/17). Un calendario che proporrà anche l’esordio in Europa contro i gallesi dei New Saints. Un avversaria non certo di primissimo piano, ma che darà l’occasione per cominciare a prendere il ritmo del calcio moderno che non concede pause, sia fisicamente che mentalmente, e abituerà Palladino a ridurre le sedute di allenamento tra una partita e l’altra.