COR. FIO., Viola, arriva il Napoli: l'avversario peggiore

Arriva il Napoli al Firenze, dove in serata affronterà la Fiorentina nel posticipo di campionato. Come riporta il Corriere Fiorentino, non ci potrebbe essere avversario peggiore per i viola: gli uomini di Italiano iniziano a capire cosa significhi giocare in Europa, con viaggi, partite, pochissimi allenamenti e niente preparazione della partita. La Fiorentina avrà sia nella testa che nelle gambe i pesantissimi 90’ giocati giovedì sera col Twente. Di contro, si presenta un Napoli come la squadra più in forma del campionato, a punteggio pieno e con giocatori capaci di far male in ogni modo e in qualsiasi momento della partita, una squadra lanciatissima che ha potuto, a differenza dei viola, preparare la sfida in tutta calma.