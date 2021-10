COR.FIO., Viola, alla sosta da big: ma solo il 7/11...

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene analizzato in numeri il momento della Fiorentina dopo le prime sette giornate di campionato: alzi la mano chi, il 14 luglio scorso, pensava che la Fiorentina sarebbe arrivata alla sosta di ottobre con questa classifica. Quinta con 12 punti, in piena zona Europa League e, volendo esagerare, a sole tre lunghezze dal quarto posto che vale la Champions. Ai risultati la Fiorentina ha unito le prestazioni, centrando quello che allenatore e società avevano indicato come il primo, vero obiettivo: ritrovare un’identità e tornare ad essere una squadra temuta e rispettata da tutti. L’appuntamento per tirare una prima riga concreta è per il prossimo 7 novembre quando la Serie A si fermerà ancora per lasciare spazio alle nazionali. Un mese ancora insomma, per capire se davvero i viola potranno pensare di lottare per l’Europa o se, invece, dovranno aspettare la prossima stagione per alzare fino a quel punto l’asticella.