COR FIO., Twente-Viola, a Enschede sarà una bolgia

Questa sera in Olanda andrà in scena Twente-Fiorentina, gara di ritorno dei playoff di Conference League. Eppure a Enschede, città della squadra di casa, la vigilia scorre via senza l’attesa del grande evento: lungo le vie di questa cittadina prettamente universitaria il calcio pare essere l’ultimo degli interessi. Questo riporta stamani il Corriere Fiorentino, ripetendo come fino a 48 ore dalla partita, dei tifosi non ci sia stata nemmeno l’ombra. Ma non conta, perché anche se negli ultimi giorni la prevendita dei biglietti per il match aveva subito un rallentamento per via di 5 mila tagliandi finiti su piattaforme non ufficiali e a prezzi rialzati, l’interesse è cresciuto ora dopo ora e un po’ da tutti i paesi limitrofi sono attesi i sostenitori del Twente. Dunque, anche se l’ambiente alla vigilia è parso tutto sommato tranquillo, il tecnico degli olandesi Ron Jans ha messo le cose in chiaro: il De Grolsch Veste (lo stadio del Twente) sarà una bolgia, con quasi 30 mila persone pronte a sostenere la squadra contro la Fiorentina, in quello che sarà il cosiddetto “inferno dantesco”.