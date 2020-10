COR.FIO., Tre gioielli viola in bilico: un finale di fuoco

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene dato spazio al calciomercato e alla strana vigilia della sfida contro la Sampdoria che sta coinvolgendo tre dei gioielli della squadra viola, ovvero Federico Chiesa, German Pezzella e Nikola Milenkovic. Come spiega il quotidiano, Firenze improvvisamente è diventata la capitale del calciomercato e soprattutto sul fronte Chiesa la sensazione è che l'affare possa andare in porto dopo la sfida di domani: i contatti indiretti delle scorse settimane si sono trasformati in colloqui più concreti ch porteranno all’intesa. L’ultimo segnale è arrivato nella tardissima serata di martedì quando, per la prima volta, Commisso ha aperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Un passaggio fondamentale, che fa da premessa alla fumata bianca. La proposta bianconera è questa: 10 milioni subito, più un diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo a determinate (e semplici) condizioni, per arrivare ad una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Ancora troppo pochi, per Rocco, che punta a quota 60, ma con l’aggiunta di qualche bonus l’affare si farà. Capitolo Milenkovic, nel mirino dell’Inter, del West Ham e del Milan. Per lui però, Commisso è pronto ad alzare un muro. Servirebbe un’offerta fuori mercato, non inferiore ai 40 milioni. Troppi per i rossoneri. Per questo il Diavolo è pronto a tornare alla carica per Pezzella. Il capitano sta bene a Firenze e sarebbe felice di firmare quel rinnovo che però, ad oggi, non gli è ancora stato proposto. Su di lui, tra l’altro, resiste pure l’interesse di Roma, Napoli, Inter e Valencia.

