COR.FIO., Su Kayode c'è la Roma. Ipotesi prestito secco

Tra le varie squadre interessate al gioiello della Fiorentina, Michael Kayode, terzino sinistro che, complice il definitivo exploit di Dodô, non sta trovando molto spazio, oltre al Brentford, come riporta il Corriere Fiorentino, starebbe prendendo piede un’ipotesi proveniente dalla Serie A: la Roma.

La squadra capitolina ha un grande bisogno di terzini, e il talento dell’Under 21 italiana potrebbe rappresentare il profilo ideale per Claudio Ranieri. Tuttavia, la Roma potrebbe non accettare una condizione non trascurabile: prelevare il giocatore in prestito secco. In attesa di sviluppi, Pradè avrebbe già individuato nel profilo di Coulibaly, terzino del Parma, un possibile sostituto in caso di partenza di Kayode.