COR. FIO., Senza freni: Commisso ne ha per tutti

Il Corriere Fiorentino definisce Rocco Commisso un fiume in piena. Il presidente viola non ha lesinato critiche e messaggi, soprattutto al mondo della politica, dell'imprenditoria fiorentina e dei media. Frecce per Nedved e pure per Chiesa, il cui addio è ancora una ferita aperta per il tycoon (anche gli ex compagni sul campo hanno ingaggiato con lui duelli fisici). Poi un bilancio sull'annata difficile, le cui criticità - precisa - sono da ricondurre anche ai 44 positivi al Covid nel club "di cui nessuno parla", oltre che l'aspetto economico. Infine il capitolo stampa: "I cartellini gialli e rossi ai giornalisti per il centro sportivo? All’inizio scherzavo, ma ora no. Posso farlo in base alla Costituzione. La maggior parte delle critiche ci possono stare, ma da qui a dire zio d’America, Sopranos, speculatore, mafioso, o offendere mio padre ricordando il mio secondo nome Benito, proprio no". Il tutto senza però portare casi specifici.