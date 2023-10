COR.FIO., Sarri e la Lazio, la Viola ha le sue bestie nere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla delle difficoltà incontrate in questi anni dalla Fiorentina e da Vincenzo Italiano in modo particolare al cospetto della Lazio e di Sarri. Come evidenzia il quotidiano, quando il mister viola ha incrociato Sarri gli è (quasi) sempre andata male. È successo quattro volte, senza che l’allenatore della Fiorentina sia mai riuscito a vincere: tre sconfitte nei primi tre incroci, e un pareggio (il 29 gennaio scorso) nell’ultimo. Questione di qualità, certo, perché la Lazio negli ultimi anni ha sempre avuto squadre più forti dei viola, ma non solo. La sensazione infatti è che il mister di Figline sia sempre riuscito a trovare la chiave giusta per per far male a Vincenzo da Karlsruhe.

Lo ha fatto, per la verità soprattutto nelle gare al Franchi, quasi rinnegando se stesso, giocandosela abbassando molto la linea per poi attaccare in contropiede. Italiano insomma, domani avrà una motivazione in più. La stessa, peraltro, che dovranno avere i suoi giocatori. Se Sarri è la bestia nera del tecnico infatti, l’Olimpico biancoceleste è il Triangolo delle Bermuda della Fiorentina. Tanto che per trovare l’ultimo successo dei viola in casa della Lazio bisogna al 15 maggio del 2016.