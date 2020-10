COR. FIO., Rinnova Cristiano Biraghi, la fascia tosta

Il Corriere Fiorentino dedica spazio al rinnovo del contratto annunciato ieri da Cristiano Biraghi. Petto in fuori e faccia al vento - si legge - il terzino ha un atteggiamento che negli anni lo ha portato ad essere tra i capisaldi del gruppo: "Dico sempre quello che penso - le sue parole - agisco nell'interesse mio e della squadra. Se il lavoro che mi ha portato qui viene messo in discussione, lo dico senza problemi". La Fiorentina lo ha rivoluto fortemente e dopo un inizio di campionato convincente è giunto il rinnovo: "Sono partito bene, ma le prestazioni personali non contano se non arrivano i risultati. Le critiche? Non mi interessano". Parole di un leader che i viola hanno deciso di tenersi stretto.