COR.FIO., Riecco Pioli, torna l'alter ego di Prandelli

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino si parla oggi di Stefano Pioli e del suo ritorno a Firenze da avversario. Come scrive il quotidiano, non è mica detto che per essere fiorentini si debba essere nati qui. Prandelli viene da Orzinuovi, a due passi da Brescia. Pioli invece è di Parma ma tutti e due a Firenze si sono sentiti a casa, tanto che ci sono venuti e tornati in due fasi diverse della vita. Sì, perché si torna sempre dove si è stati bene: non c’è dubbio che, fra gli allenatori che si sono susseguiti alla guida della Fiorentina nel nuovo millennio, nessuno come loro sia entrato in sintonia con la città. Con i suoi metodi si è costruito la credibilità anche nell’anno e mezzo a Firenze e ci sono due episodi che lo spiegano bene: l'assenza del ritiro tutte le volte che la Fiorentina giocava in casa e l'esclusione a sorpresa dalla formazione titolare di un giocatore che si era presentato al raduno con 8 minuti di ritardo. Fu un evento che colpì diversi giocatori e rinsaldò il suo consenso, già solido, nel gruppo squadra.