COR.FIO., Richardson scalpita. Con il Milan centrocampo a 3?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La gara di giovedì scorso lascia indicazioni precise per quanto riguarda il centrocampo viola. Con l’infortunio di Mandragora e l’ottima partita giocata da Adlì e Richardson, è sempre più probabile che i due centrocampisti nati in Francia possano giocare anche contro il Milan. In un approfondimento nelle sue pagine, il Corriere Fiorentino analizza proprio questo aspetto, soffermandosi anche sul rendimento del marocchino che, dopo tre presenze all'inizio del campionato, era scivolato indietro nelle gerarchie.

Tuttavia, contro il Diavolo potrebbe svolgere il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre, il miglior vestito della Fiorentina, visto anche a Bergamo e col quale i viola, eccezion fatta per la difesa, garantirono una delle migliori prestazioni stagionali, nonostante la sconfitta. A completare il reparto ci sarebbero appunto Adlì in regia e uno tra Cataldi e Bove.