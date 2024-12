COR.FIO., Quarta il primo a lasciare, vicina la fumata bianca

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Una rivoluzione a metà, quella del mercato estivo viola, sta per diventare definitiva nel prossimo mese di gennaio, quando il calciomercato sarà nuovamente aperto e, oltre agli arrivi in maglia gigliata, ci saranno anche numerose cessioni. La prima sarà quasi inevitabilmente quella di Martínez Quarta, pronto a fare ritorno in Argentina dopo l’avventura quadriennale in maglia viola. Il River Plate lo chiama, offrendo 5 milioni alla dirigenza viola, che sembra propensa a lasciarlo tornare a casa per una cifra vicina ai 7 milioni.

Le parti, quindi, come afferma il Corriere Fiorentino, si stanno sempre più avvicinando. Dopo 142 presenze e 15 gol, di cui ben 8 nella scorsa stagione, l’argentino si appresta a lasciare ricordi contraddittori: da una parte, un difensore goleador; dall’altra, le troppe amnesie difensive, che gli sono costate caro, soprattutto sotto la nuova gestione Palladino, che lo ha relegato in panchina, preferendogli difensori più “attenti”.